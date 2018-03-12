Заключенный повесился на полотенце в кишиневской тюрьме

Заключенный в кишинёвской тюрьме повесился на полотенце. Его тело обнаружили этим утром. Следов насильственной смерти не обнаружено.

49-летний мужчина отбывал наказание за убийство в пенитенциаре № 13.

Его сокамерники говорят, что мужчина находился в депрессии из-за проблем, связанных с его семьей. От помощи психологов он отказывался.

Родные умершего и народный адвокат были оповещены о случившемся. Делом занимается столичная прокуратура, а судмедэксперту предстоит определить, в каких обстоятельствах умер мужчина, пишет aif.md