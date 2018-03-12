Гражданин Молдовы погиб в аварии в Италии

Гражданин Молдовы погиб этим утром в результате аварии в коммуне Кастеллана.

Как пишет итальянская пресса, молдаванин управлял машиной, принадлежащей пекарне. По неизвестной причине он выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с автобусом.

Врачи не смогли спасти жизнь нашего соотечественника. Обстоятельства аварии выясняются.

Отмечается, что погибший жил в Италии 15 лет и получил гражданство этой страны. У него остались жена и двое детей, пишет aif.md



