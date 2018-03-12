Синоптики обещают дождливую неделю

Так, согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, начиная с сегодняшнего дня на всей территории страны будут идти осадки. Слабые и кратковременные дожди ожидаются на севере всю неделю, а в воскресенье даже пойдет дождь со снегом. В центре республики не менее грустная картина: осадки будут также идти всю неделю.

Чуть больше повезло жителям южных районов Молдовы: там дождь будет идти вплоть до среды, после чего наступит ясная погода. Однако уже в воскресенье вновь прогнозируется дождь, пишет aif.md

Стоит отметить, что осадкам будет сопутствовать высокая температура воздуха: до +13 на севере, до +14 в центре и до +15 на юге Молдовы.





