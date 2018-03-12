Стрельба в Белграде: уволенный сотрудник открыл огонь по бывшим коллегам

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы в центральной части Белграда в понедельник, сообщило МВД Сербии.

Виновником нападения стал мужчина 1987 года рождения. В понедельник около 11.00 (12.00 млд) он пришел в офис небольшой фирмы под названием "Экономический советник — информационные технологии", занимающейся разработкой программного обеспечения, и начал стрелять из пистолета в сторону двух сотрудников, тогда как третий выпрыгнул в окно.

От полученных огнестрельных ранений один человек позже скончался в больнице, двое других получили различные травмы. Известно, что злоумышленник был уволен из этой фирмы несколько дней назад, пишет РИА Новости

Нападавший скрылся с места происшествия, но был позже обнаружен с тяжкими телесными повреждениями в своей квартире в другой части города, где, по предварительным данным, пытался совершить самоубийство. Сейчас он госпитализирован. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.







