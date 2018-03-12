ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

День в целом благоприятен. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

Источник