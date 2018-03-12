В Киеве на взятке задержали замначальника районной налоговой

Силовики задержали во время получения взятки заместителя начальника Государственной налоговой инспекции в Деснянском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины в понедельник, 12 марта.

Согласно сообщению, задержанная получила от представителя одного из физических лиц-предпринимателей пять тысяч гривен и тысячу долларов. Деньги чиновница требовала за изменение условий налогообложения субъекта предпринимательской деятельности, предоставление соответствующей выдержки, а также за выдачу представителю ФЛП справок об отсутствии задолженностей по уплате налогов.

Готовится сообщение задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, ходатайство в суд об избрании меры пресечения и об отстранении от занимаемой должности. Женщине грозит от трех до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества, пишет korrespondent.net