Мужчина повесился в сквере парка на Ботанике

Страшная находка была сделана сегодня после обеда в парке на бульваре Дачия.

Тело, повешенное на веревке, обнаружил прохожий. Приехавшая на место происшествия полиция установила, что погибшим является 30-летний житель Бачой. Неподалеку была обнаружена и его машина.

На теле несчастного не было обнаружено следов насилия. По предварительным выводам, мужчина покончил жизнь самоубийством. Предсмертной записки при нем найдено не было, пишет aif.md

Полиция инициировала расследование случившегося.





