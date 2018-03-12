Столичный житель заказал печать объявления о продаже наркотиков

Молодой человек из столицы заказал в типографии печать объявлений о продаже синтетических наркотиков. В публикации был указан телефон и сайт, на котором можно приобрести запрещённые вещества, а также цена товара. Текст объявления привлёк внимание одного из работников типографии. Он направил его активистам неправительственной организации "Iniţiativa pozitivă", которые и обратились в полицию.

"Действие этих синтетических наркотиков очень сильное. Они разрушают нервную систему. Единственный шанс на спасение для людей, которые долгое время их употребляют, это замена сердечного клапана", - сказал активист НПО "Iniţiativa pozitivă" Константин Чарановский.



Полиция устанавливает личность молодого человека. Если его признают виновным в распространении наркотиков, ему грозит до 15 лет тюрьмы.



"Мы установили, что он, скорее всего, проживает в этом районе, поскольку его здесь часто видели. На вид ему от 18 до 25 лет", - отметил глава отдела по борьбе с наркотиками Ион Цуркану.



С начала года правоохранители изъяли почти два с половиной килограмма синтетических наркотиков.





