В Дубае открылся "умный" парк, работающий на солнечной энергии

Первый "умный" парк, где все работает на энергии из возобновляемых источников, открылся в Дубае, говорится в пресс-релизе муниципалитета города-эмирата.

В парке Al Barsha South Park есть парковка, работающая при помощи панелей с солнечными батареями, а также заправка для электромобилей, пишет РИА Новости

Освещение в парке также обеспечивается исключительно солнечной энергией. Площадь парка составляет 7 гектаров, его стоимость — 15 миллионов дирхамов (около 5 миллионов долларов).







