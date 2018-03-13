На Буюканах обнаружили сумку с расчлененным телом женщины

На столичной улице Сучевица на Буюканах этим утром обнаружили сумку с расчлененным телом женщины. Труп нашел дворник.

Он сразу вызвал полицию. Зону оцепили. Жильцы близлежащих домов были шокированы известием.

"Пошла утром выбрасывать мусор, а полицейский не пустил, потому что в мусорном баке в сумке нашли труп. Ночью ничего не слышала, было тихо".



"Там вокруг все как будто в крови, но больше ничего не было видно. Утром здесь уже проходил, но ничего не слышал".



Открыто уголовное дело, ведется следствие.





