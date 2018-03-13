ЦИК отказал инициативной группе в организации референдума против смешанной избирательной системы

ЦИК отказал в регистрации инициативной группы по организации референдума против смешанной избирательной системы. Документ поддержали большинством голосов. Основывался он в том числе и на принятом ранее решении Конституционного суда, согласно которому единственным органом, который может инициировать плебисцит об изменении законодательства, является парламент.

"Решение Конституционного суда от 27 июля 2017 относительно конституционности указа президента Молдовы о проведении консультативного референдума по вопросам государственного интереса указывает на несоответствие нормам Конституции второго абзаца, который предоставлял всем субъектам право инициировать республиканский референдум. Предложенная норма противоречила требованиям Конституции", - сказала председатель ЦИК Алина Руссу.



Председатель ЦИК упомянула и рекомендации Венецианской комиссии, в которых отмечается, что нормы избирательного право не могут меняться менее чем за год до предстоящих выборов. В заседании ЦИК принимали участие и представители инициативной группы. Они вели себя агрессивно и попытались сорвать работу комиссии.



Более того, один из участников инициативной группы пытался запугать членов ЦИКа.



"Мы хотели по-хорошему, чтобы все прошло как следует. Видимо, следующим шагом станут требования граждан. А они могут не в ЦИК пойти, а в ваши дома", - сказал секретарь инициативной группы Валерий Паша.



Члены инициативной группы провели акцию протеста перед зданием центральной избирательной комиссии, таким образом пытаясь повлиять на ее работу.



Инициативная группа по организации референдума об аннулировании смешанной избирательной системы повторно подала заявку в начале февраля. Первая попытка зарегистрироваться была аннулирована из-за несоблюдения процедуры.





