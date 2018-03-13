Глава ГИП Александр Пынзарь еще раз рассказал о реформе полиции

Современной, профессиональной и восприимчивой к проблемам людей станет полиция в ближайшее время. Глава ГИП Александр Пынзарь разместил в соцсетях видеоролик о Стратегии развития полиции до 2020 года.

Реформа полиции идет по пяти основным направлениям: консолидация и укрепление человеческих ресурсов;

борьба с организованной и трансграничной преступностью;

внедрение коммунитарной полиции;

соблюдение прав человека;

борьба с коррупцией. Приоритетными в реформе являются также продвижение женщин в полиции и улучшение условий содержания в тюрьмах.



Любой гражданин сможет обратиться в полицейский участок. На место происшествия приезжать будут быстрее. За эти четыре года будет проведено более 200 изменений, которые будут служить одной цели: полиция станет ближе к людям. Граждане должны доверять полиции.



В полиции нашей страны работают примерно девять тысяч человек.





Комментарии

Другие новости