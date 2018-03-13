Сооснователь Google показал свое летающее такси

Компания Kitty Hawk, которая создана сооснователем Google Ларри Пейджем, представила свой пассажирский дрон Cora. На YouTube-канале Kitty Hawk было опубликовано видео, в котором показано летательное устройство.

Аппарат является полностью электрическим и имеет запас хода 100 километров на одном заряде.

Дрон уже некоторое время находится в разработке. В недалеком будущем должны начаться его испытания, которые будут проходить в Новой Зеландии. Полеты должны стартовать уже через три года, пишет korrespondent.net

По части характеристик известно, что аппарат имеет размах крыльев 3,6 метра. Дрон садится и взлетает вертикально. При этом, в случае полного отказа винтов, для пассажиров предусмотрен парашют.

Ранее сообщалось, что в Сети показали на видео китайское дрон-такси Ehang, которое уже прошло ряд испытаний.