Жители Бельц возмущены завышенными счетами за вывоз мусора

В Бельцах вновь разгорелся мусорный скандал. Местные жители отказываются платить за вывоз отходов. Они говорят, что списки жильцов давно не обновляли и местные власти неверно рассчитали стоимость услуг. Возмущённые граждане устроили протест у Дорожно-транспортного управления.

В управлении недочёты признали и обещали обновить базу данных.



"Нам предстоит уточнить данные о каждом жильце, чтобы актуализировать базу данных. Нужно выяснить, сколько человек проживает по каждому конкретному адресу", - сказал замглавы дорожно-транспортного управления Чипран Цуркану.



До недавних пор вывозом мусора в Бельцах занималась частная фирма. Но местные власти расторгли с ней контракт. Тогда компания заявила, что предоставит информацию о жильцах лишь за отдельную плату.





