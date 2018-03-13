Карабинеры, полицейские, а также пограничники получат служебные квартиры в Кишинёве. Это предусматривает проект, разработанный Министерством внутренних дел. Александр Бежан уже 18 лет работает в Департаменте войск карабинеров. Всё это время его семья арендует жильё.
"Снимаем двухкомнатную квартиру за четыре с половиной тысячи леев. А ещё надо оплачивать коммунальные счета. Зимой в общем выходит около шести с половиной тысяч леев", - сказал сотрудник Департамента войск карабинеров Александр Бежан.
Всего построят 37 многоэтажек. Министерство внутренних дел уже объявило конкурс для подрядчиков.
"Надеюсь, строительство начнём до конца этого года. А сдать комплекс в эксплуатацию планируем через два года", - отметил министр внутренних дел Александр Жиздан.
Будущих владельцев квартир отберут на основе внутреннего регламента. Жильё они получат на время службы.
"Таким образом мы стараемся сократить текучку кадров. Мы ещё ни разу не предоставляли сотрудникам служебное жильё", - добавил министр внутренних дел Александр Жиздан.
Сейчас в Министерстве внутренних дел не хватает около тысячи сотрудников.
Комментарии
- Вчера сразу два троллейбуса на Буюканах вышли из строя
- Заповедник "Plaiul Fagului" отмечает 26-летие со дня основания
- Патрульные инспекторы за неделю зафиксировали более трех тысяч нарушений ПДД
- Грипп и ОРВИ не отступают: за неделю в столице зарегистрировано более 4500 случаев
- Столичный парк "Долина роз" благоустроят
- Жителей нескольких улиц столицы предупреждают об отключении воды
- В Бельцах за зиму ям на дорогах стало в два раза больше
- Минздрав принимает меры в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в столице
- Возобновила работу паромная переправа Косэуцы-Ямполь
- Гранты для представителей диаспоры: срок подачи документов – до 15 марта
- Опубликовано видео убийства в суде члена американской банды
- В Бельгии продан пятый по величине алмаз в мире
- Восемь человек пострадали от смерча на юге Италии
- Первое в мире беспилотное летающее такси проходит тестирование
- В Вене у здания парламента неизвестный напал на полицейского
- В сети осудили Первый канал за оплату ремонта Киркорову
- Мужчина повесился в сквере парка на Ботанике
- Столичный житель заказал печать объявления о продаже наркотиков
- Меняются правила определения инвалидности: реформа предусматривает справедливую, единую, прозрачную и беспристрастную процедуру
- В Дубае открылся "умный" парк, работающий на солнечной энергии
- 8 марта Майя Санду приняла участие в марше защитников лесбиянок
- Российский Ан-26 в Сирии был сбит из пулемета
- "Африканская Кардашьян" с 1,5-метровой попой: На улице все хотят меня отселфить
- Подробности о страшной находке под Хабаровском: обнаружено около 26 пар отрубленных рук
- В сети осудили Первый канал за оплату ремонта Киркорову
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Активный, творческий день. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День вряд ли будет богат событиями. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист