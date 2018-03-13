МВД построит дома для своих сотрудников

Карабинеры, полицейские, а также пограничники получат служебные квартиры в Кишинёве. Это предусматривает проект, разработанный Министерством внутренних дел. Александр Бежан уже 18 лет работает в Департаменте войск карабинеров. Всё это время его семья арендует жильё.

"Снимаем двухкомнатную квартиру за четыре с половиной тысячи леев. А ещё надо оплачивать коммунальные счета. Зимой в общем выходит около шести с половиной тысяч леев", - сказал сотрудник Департамента войск карабинеров Александр Бежан.



Всего построят 37 многоэтажек. Министерство внутренних дел уже объявило конкурс для подрядчиков.



"Надеюсь, строительство начнём до конца этого года. А сдать комплекс в эксплуатацию планируем через два года", - отметил министр внутренних дел Александр Жиздан.



Будущих владельцев квартир отберут на основе внутреннего регламента. Жильё они получат на время службы.



"Таким образом мы стараемся сократить текучку кадров. Мы ещё ни разу не предоставляли сотрудникам служебное жильё", - добавил министр внутренних дел Александр Жиздан.



Сейчас в Министерстве внутренних дел не хватает около тысячи сотрудников.



