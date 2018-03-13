Представлен проект обновления подземного перехода на Ботанике

Одна из столичных подземок обретет новый облик. На заседании служб мэрии этим утром представили проект, как будет выглядеть подземный переход на улице Дачия после реконструкции. Над лестницами появятся купола, сами ступеньки и стены будут из гранита. Кроме того, будет восстановлена канализация и освещение, появится механическая платформа для людей с ограниченными возможностями. Все это будет стоить около 4 млн леев.

"Предлагаем накрыть каждый вход куполом, чтобы расширить и продлить срок службы ступеней и подъемной платформы. Они будут сделаны из триплексного или защитного стекла", сообщил архитектор "Chişinău Proiect" Владимир Комерзан.

"Чтобы в подземном переходе было красиво как можно дольше, можно украсить гранит, добавить какие-то декоративные элементы", заявила и.о. мэра столицы Сильвия Раду.

Капитальный ремонт в этом переходе не проводили с момента открытия в 80-х годах, а сейчас он даже не укрывает от дождя.

Восстанавливать подземный переход начнут этой весной. Часть затрат мэрия намерена покрыть заключив государственно-частное партнерство с предпринимателем, построившим поблизости торговый центр.