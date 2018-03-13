Вчера сразу два троллейбуса на Буюканах вышли из строя

Примерно в одно и тоже время на Буюканах из строя вышли сразу два троллейбуса. Один угодил в аварию, во втором произошло короткое замыкание.

Пересечение столичных улиц Василе Лупу и Виссариона Белинского. Вчера в полдень гружённый сельхозтехникой грузовик задел прицепом троллейбус. Результат – разбитое вдребезги стекло в середине салона.

К счастью никто не пострадал. Грузовик направлялся на выставку сельскохозяйственной техники. Водитель большегруза уверен – виноват шофёр троллейбуса. Тот появился внезапно из неоткуда.

"- Я взял свой крайний левый ряд, с правой стороны не было помехи. Начал манёвр, машина длинная, он сзади подъехал. И вот зацепило. – Виноват он получается? – Получается да".

На параллельной улице в тоже время встал другой троллейбус. "Гармошка" 22-го маршрута отказалась ехать из-за короткого замыкания.

"Отъехал немного в сторону, потому что образовалась пробка. Пассажиры сели в другой троллейбус".

Из за двух происшествий с участием троллейбусов примерно на час водителям на улицах Иона Крянгэ и Василия Лупу пришлось томиться в пробках.