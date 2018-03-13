В Украине задержан немец, перевозивший украинок в бордель в Германии

Во Львовской области полиция задержала немецкого сутенера за попытку переправить украинок в бордель в Германии. Об этом во вторник, 13 марта, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители задержали гражданина ФРГ на таможенном посту Краковец. Иностранец прибыл в Украину и завербовал четырех украинок для работы в ночном клубе в Германии, где сам занимал должность директора.

"За предоставление сексуальных услуг клиентам он обещал женщинам заработок до 100 долларов в час. Кроме того, иностранец предлагал бесплатное проживание в указанном ночном клубе. Также злоумышленник уверял, что будет заниматься всеми бытовыми и хозяйственными вопросами "работниц"", - говорится в сообщении.

Полиция задержала иностранца и двух его подельников - семейную пару - при попытке переправки женщин на автомобиле через границу. В ходе обыска транспортного средства правоохранители изъяли визитки ночного клуба, деньги, мобильный телефон и документы на бронирование жилья в Германии для иностранца и четырех украинок, пишет korrespondent.net

Сейчас водитель автомобиля задержан, решается вопрос об изъятии транспортного средства. Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по статье о торговле людьми.