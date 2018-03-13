США будут соперничать с Россией по поставкам газа в Европу

Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европе. Об этом сказала заместитель помощника госсекретаря Сандра Оудкирк, сообщает РИА Новости во вторник, 13 марта.

"США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют уже тридцать FSRU (плавучих установок для хранения газа и регазификации)", – сказала Оудкирк в кулуарах энергетической конференции, которая проходила в Атлантическом совете.

При этом она признала, что "очевидно: объем, который США могут продать в ЕС, намного меньше того, что Россия может продать через ее трубопроводы".

"Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения", – добавила Оудкирк.

Как сообщает korrespondent.net, она высказалась резко против строительства газопровода Северный поток-2. По ее мнению, этот проект сделает Газпром монополистом и закроет рынок для альтернативных поставок.