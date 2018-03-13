Ученые обнаружили источник мощного излучения в Млечном Пути

Группа астрономов установила, что источником мощного гамма-излучения, испускаемого центром галактики, является скопление нейтронных звезд. Об этом пишет Science Alert.

Изначально специалисты полагали, что источником излучения является темная материя. В ходе исследования они задействовали космический телескоп Fermi, предназначенный для наблюдения за различными областями космоса в гамма-диапазоне.

Ученые также провели гидродинамическое моделирование распределения газа. Это необходимо было для того, чтобы подтвердить, что именно темная материя является источником гамма-излучения.

Однако в итоге исследователи пришли к выводу, что наиболее вероятным источником являются миллисекундные пульсары - нейтронные звезды, период вращения которых вокруг своей оси составляет 1-10 миллисекунд, пишет korrespondent.net