В Турции автобус врезался в фуру: 13 погибших

На севере Турции в ДТП с пассажирским автобусом и грузовой фурой погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает Hurriyet во вторник, 13 марта.

По информации издания, авария произошла около шести утра рядом с деревней Кумбель, расположенной в районе Османжик Чорума. Пассажирский автобус, в котором было 33 человека, следовал из Стамбула в город Токат, по пути он врезался в припаркованную на обочине фуру и загорелся.

Скорая помощь и пожарные быстро прибыли на место происшествия. Раненые были доставлены в близлежащий госпиталь, пишет korrespondent.net

Местные власти уже начали расследование причин ДТП.