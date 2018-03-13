Украинские хакеры нанесли ущерб DHL на 1,5 млн евро

Двое жителей Черновцов нанесли ущерб клиентам логистической компании DHL на сумму более 1,5 млн евро. Об этом в Facebook сообщает Департамент киберполиции.

Как отмечается, в рамках международного сотрудничества киберполиция совместно с немецкими правоохранителями установила причастность двух жителей Черновцов к данным преступлениям – 28-летней женщины и 22-летнего мужчины.

Они в течение 2013-2016 годов незаконным путем получали цифровые пакетные марки DHL lables, которые перепродавали с существенными скидками. Клиентов они находили через рекламу в интернете.

Всего правоохранители задокументировали более 200 случаев незаконной продажи почтовых пакетных марок.

Полученные деньги обналичивались через валютные счета, открытые в банках Кипра и Испании, пишет korrespondent.net

По месту жительства подозреваемых прошли обыски, в ходе которых выявили и изъяли компьютерную технику и носители информации.