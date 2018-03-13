Названа кандидатура от ДПМ на должность министра юстиции

Кандидатурой от ДПМ на должность министра юстиции является Виктория Ифтоди. Об этом заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк.

"На совещании Постоянного бюро Парламента обсудили и кандидатов на пост министра юстиции. Кандидатура от ДПМ - Виктория Ифтоди, нынешний судья Конституционного суда", - сказал Влад Плахотнюк.

Тем не менее, лидер ДПМ заявил, что сожалеет об уходе Александр Тэнасе с поста министра юстиции.

"Мы приняли к сведению эту отставку, мы сожалеем о его уходе, но мы уважаем его решение, и мы публично благодарим его за то, что он принял участие в правительстве", - сказал Влад Плахотнюк.





