Капитализация Apple достигла рекордных 925 млрд долларов

Капитализация американской корпорации Apple поставила исторический рекорд, превысив 925 миллиардов долларов. Это следует из данных торгов, сообщает Прайм.

Как отмечается, в понедельник стоимость акций компании поднималась до рекордной отметки в 182,39 доллара, а по итогам торгов бумаги подорожали почти на 1%. С учетом того, что в обращении находится около 5,074 миллиарда акций, капитализация достигала 925,45 миллиарда долларов. По этому показателю Apple опережает Alphabet (холдинговая компания Google), ритейлера Amazon и IT-гиганта Microsoft, пишет korrespondent.net

Удорожание бумаг корпорации произошло на фоне рекордного роста американского индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, куда входит Apple. В понедельник корпорация также объявила о покупке сервиса Texture, который специализируется на продаже подписок на цифровые издания.