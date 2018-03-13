Исследование: как продлить жизнь и сбросить вес

Ученые Гронингенского университета в Нидерландах выяснили, что употребление продуктов с низким содержанием жиров и небольшим количеством калорий препятствует старению центральной нервной системы. Они также доказали, что физические упражнения менее эффективны для похудения, чем диета.

Статья исследователей опубликована в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience.

Опыты с применением таких модельных организмов, как грызуны, показали, что старение и ожирение сопровождаются хроническими воспалительными процессами в специфических областях мозга, включая гипоталамус, мозолистое тело и свод мозга, состоящий из белого вещества.

Главную роль в этом играют микроглии − клетки иммунной системы (макрофаги), участвующие в разрушении и поглощении инородных агентов и погибших клеток, пишет korrespondent.net

В ходе эксперимента были использованы мыши в возрасте шести месяцев или двух лет, которые сидели на диете либо с высоким содержанием жиров, либо с низким. При этом более старым грызунам давали корм с низким содержанием калорий или им был обеспечен доступ к беговому колесу.

Оказалось, что самым эффективным способом снизить активность микроглии в мозге, связанную со старением и ожирением, была диета с низким содержанием жиров и калорий.