Вирусы-вымогатели в среднем требуют 5000 долларов выкупа

Число жертв вирусов-вымогателей увеличилось на 59% за прошлый год, а средняя сумма выкупа достигла 5000 долларов. Об этом сообщается в отчете компании McAfee, которая занимается антивирусами.

Как отмечается, большинство приманок для пользователей — письма от "одиноких девочек" с сайтов для взрослых.

Согласно данным аналитиков компании, практически все вирусы-вымогатели распространяются с помощью двух спам-ботнетов — Necurs и Gamut. Обе схемы построены на системе компьютеров, зараженных вредоносными программами.

Первый занимает две трети преступного рынка: основными рекламными приманками для жертв в его системе работы являются "одинокие девочки", которые обычно привлекают завсегдатаев порталов с эротическим контентом. Gamut захватывает посторонние системы для рассылки спама, содержащего набор фишинговых объявлений о товарных предложениях.

Как пишет korrespondent.net, несмотря на то, что общее число вымогателей сократилось, их активность растет: с начала 2016 года количество жертв увеличилось в два с половиной раза. Основной скачок этого показателя пришелся на четвертый квартал — плюс 35% в сравнении с предыдущим периодом.

Аналитики предупреждают, что средняя цена выкупа продолжит расти. В условиях распространения вирусов-майнеров, использующих мощности зараженных машин, киберпреступники, которые хотят получить реальные деньги, готовы повышать ставки.