Двое из трех опрошенных граждан Молдовы слышали о программе «Первый дом», а 81% имеет хорошее мнение о ней

Двое из трех молдаван слышали о государственной программе «Первый дом», которая предоставляет молодым людям возможность приобрести жилье. Из них 81% имеет хорошее мнение об этой инициативе властей. Мнения были собраны IMAS в рамках социально-политического барометра.

Исследование также показывает, что, хотя большинство участников опроса приветствует внедрение программы, граждане довольно скептически относятся к ее будущему.

39% считают, что «Первый дом» станет успешной программой, а 51% уверены, что она потерпит неудачу, как и другие инициативы, выдвинутые политиками.

В то же время граждане считают, что основными проблемами, с которыми сталкивается Молдова, - это низкая заработная плата/пенсия, безработица и коррупция.

Что касается коррупции, то наиболее затронутая область, по мнению участников опроса, является система здравоохранения. 34% респондентов упомянули в первую очередь данный сектор. Второе место - правосудие, и сюда респонденты включили прокуроров и следователей. Эту сферу назвали коррумпированной 18% граждан.

Третья позиция в списке наиболее коррумпированных областей, - это политическая (депутаты, министры, политики). Ее назвали 17% молдаван. Восемь процентов считают, что образование наиболее подвержено коррупции. 48% респондентов отметили, что как они, так и их семьи стали жертвами коррупции на уровне высокопоставленных лиц.

С другой стороны, 44% отметили, что коррупция процветает на уровне чиновников, с которыми граждане сталкиваются каждый день.

Социально-политический барометр был проведен IMAS в период с 16 февраля по 6 марта. В нем приняли участие 1099 респондентов из 76 населенных пунктов по всей стране. Погрешность составляет +/- 3%.