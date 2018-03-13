Опрос IMAS: Молдаване считают, что будущее правительство будет проевропейским и хотят видеть премьером Павла Филипа.

Почти половина граждан считает, что после парламентских выборов, которые состоятся в этом году, будущее руководство Республики Молдова будет проевропейским. Согласно социально-политическому барометру IMAS, 48% участников опроса уверены, что в парламент попадут проевропейские партии. 31% считают, что власти будут пророссийскими, а 21% не знали или не захотели отвечать на этот вопрос.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, кого бы они хотели видеть на посту премьер-министра страны после выборов, почти 20% (19,8%) назвали имя нынешнего главы правительства Павла Филипа.

Второе место занимает лидер PAS Майя Санду (11,2%), за которой следует глава PPDA Андрей Нэстасе (7%).

В рейтинг предпочтений граждан также были включены председатель ПСРМ Зинаида Гречаный (6,7%) и заместитель премьер-министра по вопросам европейской интеграции Юрий Лянкэ (4,6%).

Социально-политический барометр был проведен IMAS в период с 16 февраля по 6 марта. В нем приняли участие 1099 респондентов из 76 населенных пунктов по всей стране. Погрешность составляет +/- 3%.