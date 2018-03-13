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Евросоюз внес спиннеры в список опасных товаров
// фото: КП
12:57, 13 Mar 2018
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Спиннеры внесены Европейским союзом в список опасных товаров. Об этом говорится в докладе, обнародованном европейской системой быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции, пишет Прайм.

Как отмечается, спиннеры представляют риск для детей, особенно модели c подсветкой: проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки, пишет korrespondent.net

Спиннер — прибор, имеющий одну ось и постоянно сохраняющий свое положение. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска его движения достаточно легкого касания пальцем. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.




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