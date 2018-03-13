Статистика: Если бы в воскресенье пришлось проголосовать за ЕС или Таможенный союз, 51% граждан предпочли бы европейскую интеграцию

Возможный референдум об окончательном отстранении от должности президента Игоря Додона станет провальным. Такой вывод можно сделать из результатов социально-политического барометра, проведенного IMAS.

Таким образом, 54% респондентов проголосовали бы против отставки Додона. 38% поддержали бы предложение об отстранении от должности главы государства, а 8% не знали или не захотели отвечать на этот вопрос. Не пользуется поддержкой молдаван и инициатива о внесении изменений в Конституцию о названии языка. 63% выступают против таких поправок, в то время как 34% хотят, чтобы в Конституции был прописан румынский язык. В случае введения европейской интеграции в Конституцию голоса разделились почти поровну. 44% респондентов не поддерживают эту идею, а 43% выступают за введение европейского вектора в Основной закон. Кроме того, если бы в воскресенье прошел референдум о вступлении в Европейский Союз или Евразийский экономический союз, то 51% высказались бы за европейскую интеграцию.За восточный вектор выступают 38% участников опроса. 11% опрошенных не знали или не хотели отвечать на этот вопрос. Социально-политический барометр был проведен IMAS в период с 16 февраля по 6 марта. В нем приняли участие 1099 респондентов из 76 населенных пунктов по всей стране. Погрешность составляет +/- 3%.

Комментарии

Другие новости