Мнение граждан Молдовы: Додон, Филип и Плахотнюк - политики, которые сделали конкретные вещи для людей и страны

Именно они, по мнению респондентов, в течение последних двух лет сделали конкретные вещи для страны и граждан.

Их имена назвали респонденты, которые участвовали в последнем опросе IMAS. Таким образом, 16,6% участников опроса убеждены, что президент Игорь Додон сделал что-то на благо Республики Молдова. Имя премьер-министра Павла Филипа озвучили 8%, а лидера ДПМ Влада Плахотнюка - 6,5% опрошенных. 2,5% опрошенных считают, что Майя Санду сделала что-то для страны и народа, а один из 50 избирателей высказался в пользу Андрея Настасе.

В то же время граждане ожидают от политиков и партий конкретных шагов и действий на благо народа, повышения заработной платы и уважения. Таким образом, на открытый вопрос о том, что должен сделать или сказать политик или партия, чтобы получить их голоса, 15,1% респондентов упомянули конкретные действия или факты. 6,6% избирателей рассчитывают на помощь со стороны политиков и партий, и столько же граждан - на увеличение заработной платы. Еще 6% ждут от политиков уважения. От них также ждут прозрачности, выполнения обещаний, улучшения условий жизни, активной борьбы с коррупцией, создания рабочих мест и т. д.