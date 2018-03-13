О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Если бы выборы прошли в это воскресенье, то избирательный порог преодолели бы ПСРМ, PAS и ДПМ
13:15, 13 Mar 2018
просмотров 138 | комментариев 0

Если бы парламентские выборы состоялись в воскресенье, в Законодательный орган попали бы пять партий. Это ПСРМ, PAS, ДПМ. ПКРМ на грани прохода в парламент а ППДП не проходит избирательный порог. Такие данные приводятся в социально-политическом барометре, подготовленном IMAS.

Так, за Партию социалистов проголосовали бы 31,6% респондентов. По сравнению с декабрьским опросом, намерение граждан поддержать социалистов выросло почти на 7 процентных пунктов. За Партию «Действие и Солидарность» готовы проголосовать 13,3% респондентов (16,3% в декабре).

Демократическая партия Молдовы  Молдовы пользуется доверием 13,2% опрошенных граждан (12,4%).

За Партию коммунистов готовы проголосовать 6,5% избирателей по сравнению с 5% в декабре. Ниже избирательного порога находится Партия «Платформа Достоинство и Правда. Так, из общего числа опрошенных молдаван, 5,9% готовы проголосовать за PPDA, что на 0,5 процентных пункта меньше, чем в декабре прошлого года.

Не могут, согласно опросу, преодолеть избирательный порог «Наша партия», Либеральная партия, ЛДПМ и Партии Шора. В то же время число молдаван, которые считают, что ситуация в стране может быть улучшена ПСРМ увеличилось с 22% до 28,1%. 13% респондентов считают, что ситуацию к лучшему может изменить ДПМ (11,9% в декабре), 11,5% - PAS (14,1% три месяца назад), а 5,3% возлагают надежду на PPDA (5,8%).

Среди политиков, Игорь Додон пользуется наибольшим доверием. 43,8% оценили его деятельность оценками, которые варьируют от 7 до 10, по сравнению с 36% в декабре. Второе место занимает премьер-министр Павел Филип. Ему доверяют 36,3% граждан, что на 3,3 процентных пункта больше, чем в последнем опросе. За ним следует Сильвия Раду, которая пользуется доверием 34,8% респондентов. Лидер PAS Майя Санду занимает четвертое место. Ее рейтинг доверия немного снизился - 32,6% участников опроса оценили ее деятельность оценками, которые варьируют от 7 до 10, хотя в декабре этот показатель составлял 33%. Председателю ПКРМ Владимиру Воронину доверяют 32,1% респондентов (24% в декабре), а главе PPDA Андрею Нэстасе - 25,3%, по сравнению с 23% три месяца назад.

Социально-политический барометр был проведен IMAS в период с 16 февраля по 6 марта. В нем приняли участие 1099 респондентов из 76 населенных пунктов по всей стране. Погрешность составляет +/- 3%.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Активный, творческий день. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День вряд ли будет богат событиями. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня возможны перемены. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
У Нэстасе обнаружен "синдром Дорина"
Валерий Реницэ,
журналист
Loading...