Если бы парламентские выборы состоялись в воскресенье, в Законодательный орган попали бы пять партий. Это ПСРМ, PAS, ДПМ. ПКРМ на грани прохода в парламент а ППДП не проходит избирательный порог. Такие данные приводятся в социально-политическом барометре, подготовленном IMAS.
Так, за Партию социалистов проголосовали бы 31,6% респондентов. По сравнению с декабрьским опросом, намерение граждан поддержать социалистов выросло почти на 7 процентных пунктов. За Партию «Действие и Солидарность» готовы проголосовать 13,3% респондентов (16,3% в декабре).
Демократическая партия Молдовы Молдовы пользуется доверием 13,2% опрошенных граждан (12,4%).
За Партию коммунистов готовы проголосовать 6,5% избирателей по сравнению с 5% в декабре. Ниже избирательного порога находится Партия «Платформа Достоинство и Правда. Так, из общего числа опрошенных молдаван, 5,9% готовы проголосовать за PPDA, что на 0,5 процентных пункта меньше, чем в декабре прошлого года.
Не могут, согласно опросу, преодолеть избирательный порог «Наша партия», Либеральная партия, ЛДПМ и Партии Шора. В то же время число молдаван, которые считают, что ситуация в стране может быть улучшена ПСРМ увеличилось с 22% до 28,1%. 13% респондентов считают, что ситуацию к лучшему может изменить ДПМ (11,9% в декабре), 11,5% - PAS (14,1% три месяца назад), а 5,3% возлагают надежду на PPDA (5,8%).
Среди политиков, Игорь Додон пользуется наибольшим доверием. 43,8% оценили его деятельность оценками, которые варьируют от 7 до 10, по сравнению с 36% в декабре. Второе место занимает премьер-министр Павел Филип. Ему доверяют 36,3% граждан, что на 3,3 процентных пункта больше, чем в последнем опросе. За ним следует Сильвия Раду, которая пользуется доверием 34,8% респондентов. Лидер PAS Майя Санду занимает четвертое место. Ее рейтинг доверия немного снизился - 32,6% участников опроса оценили ее деятельность оценками, которые варьируют от 7 до 10, хотя в декабре этот показатель составлял 33%. Председателю ПКРМ Владимиру Воронину доверяют 32,1% респондентов (24% в декабре), а главе PPDA Андрею Нэстасе - 25,3%, по сравнению с 23% три месяца назад.
Социально-политический барометр был проведен IMAS в период с 16 февраля по 6 марта. В нем приняли участие 1099 респондентов из 76 населенных пунктов по всей стране. Погрешность составляет +/- 3%.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Активный, творческий день. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День вряд ли будет богат событиями. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня возможны перемены. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист