Если бы выборы прошли в это воскресенье, то избирательный порог преодолели бы ПСРМ, PAS и ДПМ

Если бы парламентские выборы состоялись в воскресенье, в Законодательный орган попали бы пять партий. Это ПСРМ, PAS, ДПМ. ПКРМ на грани прохода в парламент а ППДП не проходит избирательный порог. Такие данные приводятся в социально-политическом барометре, подготовленном IMAS.

Так, за Партию социалистов проголосовали бы 31,6% респондентов. По сравнению с декабрьским опросом, намерение граждан поддержать социалистов выросло почти на 7 процентных пунктов. За Партию «Действие и Солидарность» готовы проголосовать 13,3% респондентов (16,3% в декабре).

Демократическая партия Молдовы Молдовы пользуется доверием 13,2% опрошенных граждан (12,4%).

За Партию коммунистов готовы проголосовать 6,5% избирателей по сравнению с 5% в декабре. Ниже избирательного порога находится Партия «Платформа Достоинство и Правда. Так, из общего числа опрошенных молдаван, 5,9% готовы проголосовать за PPDA, что на 0,5 процентных пункта меньше, чем в декабре прошлого года.

Не могут, согласно опросу, преодолеть избирательный порог «Наша партия», Либеральная партия, ЛДПМ и Партии Шора. В то же время число молдаван, которые считают, что ситуация в стране может быть улучшена ПСРМ увеличилось с 22% до 28,1%. 13% респондентов считают, что ситуацию к лучшему может изменить ДПМ (11,9% в декабре), 11,5% - PAS (14,1% три месяца назад), а 5,3% возлагают надежду на PPDA (5,8%).

Среди политиков, Игорь Додон пользуется наибольшим доверием. 43,8% оценили его деятельность оценками, которые варьируют от 7 до 10, по сравнению с 36% в декабре. Второе место занимает премьер-министр Павел Филип. Ему доверяют 36,3% граждан, что на 3,3 процентных пункта больше, чем в последнем опросе. За ним следует Сильвия Раду, которая пользуется доверием 34,8% респондентов. Лидер PAS Майя Санду занимает четвертое место. Ее рейтинг доверия немного снизился - 32,6% участников опроса оценили ее деятельность оценками, которые варьируют от 7 до 10, хотя в декабре этот показатель составлял 33%. Председателю ПКРМ Владимиру Воронину доверяют 32,1% респондентов (24% в декабре), а главе PPDA Андрею Нэстасе - 25,3%, по сравнению с 23% три месяца назад.

Социально-политический барометр был проведен IMAS в период с 16 февраля по 6 марта. В нем приняли участие 1099 респондентов из 76 населенных пунктов по всей стране. Погрешность составляет +/- 3%.