В секторе Газа взорвали кортеж премьера Палестины

В секторе Газа подорвался кортеж премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдалла и главы палестинской разведки Маджида Фараджа. В результате инцидента пострадали семь человек, сообщает Bloomberg во вторник, 12 марта.

Отмечается, что взрыв произошел вскоре после того, как конвой въехал в Газу. Хамдалла в результате взрыва не пострадал и продолжил визит, в рамках которого он открывал завод по опреснению воды.

Движение ФАТХ возложило ответственность за атаку на группировку ХАМАС. В свою очередь в ХАМАС подтвердили, что в результате взрыва пострадал кортеж премьера, однако выступили с осуждением атаки.

Как сообщает korrespondent.net, этот инцидент произошел на фоне хрупких усилий по примирению между движением ФАТХ, которое контролирует Палестинскую администрацию и ХАМАС, – пишет агентство.