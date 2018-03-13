Влад Плахотнюк: «Представители ДПМ больше не будут выступать перед людьми, а только слушать и решать их проблемы»

Демократическая партия меняет метод проведения встреч с гражданами в населенных пунктах.

Так, депутаты-демократы и представители ДПМ больше не будут публично выступать перед гражданами, а слушать и отвечать на их вопросы, решать проблемы и собирать предложения людей.С такими заявлениями выступил глава ДПМ Влад Плахотнюк на брифинге после сегодняшнего заседания партии. Плахотнюк потребовал, чтобы представители ДПМ отказались от выступлений и больше слушали людей, когда ездят в населенные пункты. «После того, как эти вопросы и предложения будут собраны, партийная группа проанализирует их и передаст компетентным учреждениям для их разрешения и осуществления. Таким образом, уважаемые граждане, я призываю вас воспользоваться присутствием коллег из Демократической партии на местах, рассказать им о проблемах и выдвинуть предложения, которые вы считаете важными. Из-за последовательного сближения с гражданами мы уверены, что они смогут увидеть разницу между партией, которая идет непосредственно к людям и другим партиям, которые предпочитают заниматься демагогией и скандалами на телевидении и в Facebook», - подытожил Влад Плахотнюк.