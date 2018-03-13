В Канаде короля Бельгии встретили с флагом ФРГ

Канадцы перепутали бельгийский флаг с немецким на мероприятии в рамках официального визита в Канаду короля Бельгии Филиппа, сообщила радиостанция Premiere.

В рамках визита монарх и его супруга королева Матильда должны были посадить клен в парке Оттавы. Место для дерева было отведено в нескольких метрах от кленов, которые были посажены в ходе визита в Канаду в 1977 году ныне покойного короля Бельгии Бодуэна и королевы Фабиолы.

По прибытии королевской четы обнаружилось, что рядом с деревом королевы Фабиолы вместо флага Бельгии реял похожий на него по цветовой гамме флаг ФРГ. Протокольный конфуз был замечен и быстро исправлен, пишет РИА Новости

Бельгийский флаг представляет собой полотнище из трех вертикальных полос — черной, желтой и красной (слева направо). На государственном символе ФРГ цветные полосы расположены горизонтально — черная, красная и желтая (сверху вниз).



