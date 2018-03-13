Влад Плахотнюк резко отвечает представителю ОБСЕ, который сделал оскорбительные заявления в адрес Молдовы и молдаван

Влад Плахотнюк, лидер Демократической партии, резко высказался по поводу заявлений представителя ОБСЕ в Приднестровье Франко Фраттини. В интервью российским СМИ он сказал, что ходатайство нашей страны о выводе российских войск с территории Молдовы оторвано от реальности.

По словам лидера ДПМ, этими заявлениями чиновник игнорирует нашу коллективную память и здравый смысл, как суверенное государство и являются «либо безрассудными, либо циничными».

«У нас в Молдове есть поговорка: если не можете помочь, тогда, по крайней мере, не вредите. Я хочу напомнить всем, что мы - народ, переживший ужасную трагедию 26 лет назад. Здесь была война, погибли люди, многие женщины стали вдовами, а дети – сиротами, наша страна была разделена. Вот почему любое заявление, игнорирующее нашу коллективную память и здравый смысл, как суверенное государство, является либо безрассудным, либо циничным. Хотим сообщить г-ну Фраттини, а также всем заинтересованным лицам, что для Республики Молдова вывод российских войск с нашей территории является и останется приоритетом, который, мы надеемся, будет продолжать поддерживать международное сообщество, включая Российскую Федерацию. Соответственно, мы рассчитываем на более нейтральный и профессиональный подход со стороны ОБСЕ», - отметил Плахотнюк.

Лидер демократов также сказал, что в прошлом были похожие ситуации, когда из-за амбиций некоторых международных чиновников достичь формального успеха в разрешении конфликта, властям пытались навязать подписание определенных документов в ущерб суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова.

«Но мы не понимаем, почему сейчас, когда впервые за последние 15 лет мы фиксируем реальный прогресс по сближению обоих берегов Днестра, наши усилия и подлинный прогресс в переговорах сорваны конъюнктурными и подрывными заявлениями. Мы понимаем его озабоченность в отношении продвижения посланий, которые по-прежнему будут обеспечивать поддержку ОБСЕ со стороны России, в том числе финансовую, но мы подчеркиваем, что такие послания, сделанные в Москве или в других местах, могут оказать наиболее разрушительное воздействие на урегулирование приднестровской проблемы», - подчеркнул председатель правящей партии.

Плахотнюк добавил, что такие необдуманные заявления могут навсегда заблокировать прогресс в нынешних переговорах, тем более, что диалог между Кишиневом и Тирасполем в последнее время значительно продвинулся.