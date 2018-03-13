Финский зоопарк хочет ввести квоты на посещение подаренных главой КНР панд

Зоопарк финского города Эхтяри, где с января живут две подаренные председателем КНР Си Цзиньпином панды, планирует ввести квоты для посетителей, рассказала РИА Новости руководитель отдела маркетинга зоопарка Лея Ляхтинен.

Панды, подаренные председателем КНР Финляндии, прибыли в Хельсинки в середине января. Затем мишек отвезли в зоопарк Эхтяри, расположенный примерно в 350 километрах от финской столицы. Животных ждал специально построенный теплый павильон.

Прогнозировалось, что после прибытия панд зоопарк в этом году примет 280 тысяч посетителей, пишет РИА Новости

"Прошедшие (в Финляндии) зимние школьные каникулы показали ажиотаж. Каждый день были тысячи посетителей. Мы планировали вводить квоты летом, в самый высокий сезон, но думаем сделать это раньше. Квота будет составлять 600 человек в час или 4,2 тысячи человек в день на посещение "Панда-дома" — места, где живут мишки", — рассказала Ляхтинен.

В зоопарке уточняют, что время пребывания посетителей в павильоне панд ограничивать не планируется, также не будет ограничений на посещение территории за пределами "Панда-дома".

Две панды, которым дали финские имена Луми (Снег) и Пюрю (Метелица), впервые появились на публике в середине февраля. В зоопарке Эхтяри для животных, которые являются единственными представителями данного вида в Скандинавии и Балтике, выделили огромную территорию, на которой протекает речка, а также возвели специальный павильон "Панда-дом".

Ранее гигантские панды жили лишь в семи зоопарках Европы — в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Нидерландах, Испании и Великобритании.





