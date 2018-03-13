В Вене у здания парламента неизвестный напал на полицейского

Полиция Вены задержала во вторник утром мужчину, совершившего нападение на полицейского, патрулирующего местность близ здания временного парламента на площади Хельденплац, сообщила полиция.

"Двадцатишестилетний подозреваемый заговорил с сидящим в служебной машине полицейским, который осуществлял патруль в этой местности. В ходе разговора подозреваемый внезапно схватил полицейского за одежду и попытался вытащить его из машины", — сообщаете в пресс-релизе полиции.

Полицейский использовал для защиты перцовый баллончик, в результате чего нападавшему был нанесен легкий урон. После этого его задержали. В настоящий момент следователи земельного ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом допрашивают задержанного. Полицейский, на которого было совершено нападение, не пострадал, сообщает РИА Новости

В свою очередь, газета Kurier со ссылкой на начальника службы общественной безопасности Михаэлу Кардайс пишет, что нападавший является гражданином Афганистана.

Кардайс на пресс-конференции также сообщила некоторые подробности расследования по делу о нападении с ножом у резиденции посла Ирана в Вене. По ее словам, нападавший, "однозначно, питал симпатии к исламизму".

В ночь на понедельник неизвестный с ножом напал на охрану резиденции иранского посла в Вене. Военнослужащий из охраны выстрелил в злоумышленника, в результате чего тот умер. По информации издания Standard, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии.







