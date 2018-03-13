О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Первое в мире беспилотное летающее такси проходит тестирование
// фото: Kitty Hawk / Richard Lord
13:43, 13 Mar 2018
просмотров 126 | комментариев 0

Первое в мире беспилотное летающее такси тестируется в городе Крайстчерч на Южном острове Новой Зеландии, сообщает газета New Zealand Herald.

По данным издания, беспилотное летающее такси получило название Cora. Транспортное средство может подниматься и приземляться вертикально, как вертолет, и лететь, как самолет. Разработка проекта длилась в течение восьми лет. Компания Zephyr Airworks, разрабатывающая проект, планирует выпустить такси на рынок в течение шести лет.

"Подобные тесты позволяют нам рассмотреть будущие возможности для транспорта, которые могут иметь далеко идущие преимущества для ежедневных поездок и даже могут поддержать наш растущий туристический рынок", — заявила глава администрации города Крайстчерч Джоанна Норрис, слова которой приводит газета.

Как сообщает газета, прототип такси способен перевозить двух человек.







Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    Активный, творческий день. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День вряд ли будет богат событиями. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня возможны перемены. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
У Нэстасе обнаружен "синдром Дорина"
Валерий Реницэ,
журналист
Loading...