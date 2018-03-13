Восемь человек пострадали от смерча на юге Италии

Восемь человек пострадали в результате торнадо, налетевшего в понедельник вечером на ряд небольших городов неподалеку от итальянского Неаполя, заявил представитель медицинской службы провинции Казерта Энцо Баттарра (Enzo Battarra).

"Смерч поднялся около 18.30 (19.30 млд) и налетел на ряд коммун на юге провинции Казерты. Природное явление сопровождалось сильным дождем и громом с молниями. За 20 минут оказались повалены деревья, фонарные столбы и дорожные знаки, а также балконные перила", — сказал собеседник агентства.

По его словам, трасса между Неаполем оказалась заблокирована из-за нескольких автодомов, которые вынесло на дорогу с ближайшей стоянки.

"Пострадали восемь человек, один из них, 19-летний молодой человек, получил тяжелые травмы в результате ДТП", — сообщил Баттарра.

По информации местных СМИ, ветер поднимал в воздух автомобили и привел к нарушению железнодорожного движения. Госпитализированный юноша находился внутри фургона, попавшего в вихрь.

Как сообщает РИА Новости, смерч в области Кампания стал очередным звеном в цепи погодных инцидентов, происходящих в Италии в последние дни и недели. В воскресенье вечером обильные дожди привели к подтоплению 28% территории исторического центра Венеции, уровень воды в городе поднялся на 119 сантиметров над уровнем моря, но затем начал спадать. Такой показатель считается "достаточно высоким".

В конце февраля ледяной ветер, который местные СМИ окрестили "Бураном" или "Бурьяном", принес на Апеннины аномальные заморозки и сильные снегопады из арктических районов. Потери итальянских сельхозпроизводителей из-за волны непогоды превысили 300 миллионов евро.





