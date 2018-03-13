В Бельгии продан пятый по величине алмаз в мире

Один из самых крупных алмазов в истории продан на торгах в бельгийском городе Антверпен за 40 миллионов долларов, сообщила британская алмазодобывающая компания Gem Diamonds Ltd.

Алмаз был обнаружен в январе этого года на руднике Летсенг, расположенном в африканском королевстве Лесото. Камень имеет цвет D и относится к типу IIа, то есть, это бесцветный алмаз почти без примесей. Он получил название "Легенда Лесото" (Lesotho Legend), пишет РИА Новости

​"Gem Diamonds рада сообщить, что алмаз исключительного качества массой в 910 каратов… достиг стоимости 40 миллионов долларов на торгах в Антверпене, которые прошли 12 марта 2018 года", — сообщила компания.