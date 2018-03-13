Арена Кишинэу - новый крупномасштабный инфраструктурный проект, запущенный ДПМ

Демократическая партия запускает новый инфраструктурный проект, который позволит включить Молдову в карту международных спортивных событий.

Речь идет о проекте «Арена Кишинэу» - комплекс, в котором можно будет проводить мероприятия различного формата. Его вместимость составит от 3 до 5 тысяч мест.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства с международными компаниями. На строительство и сдачу в эксплуатацию комплекса уйдет около одного года.

«Имею честь представить вам проект, работа над которым идет уже какое-то время. К сожалению, за 26 лет независимости и существования Республики Молдова у нас не было возможности или контекста для разработки проекта национального значения, который принес бы пользу обществу в целом, большого инфраструктурного проекта, который будет касаться культурной и спортивной инфраструктуры», - сказал Андриан Канду, выступающий на еженедельном брифинге Демократической партии.

По словам Канду, проект предполагает создание функциональной арены, вместимость которой составит от 3 до 5 тысяч мест. На арене будут проходить различные мероприятия, в том числе спортивные, конгрессы, концерты.

Государственный вклад в этот проект составит 100 млн. леев, а также необходимое место для строительства арены. Остальные деньги будут получены благодаря заключению государственно-частных партнерств.

«Сегодня у меня была возможность представить этот проект моим коллегам из партии. Нам нужна политическая поддержка, потому что нам понадобятся голоса в парламенте, чтобы изменить законодательство там, где это необходимо. Некоторые подготовительные шаги уже предприняты на уровне правительства. На этой неделе гораздо больше будет сделано как на уровне правительственного решения, так и на уровне инициированных законов, чтобы можно было преодолеть некоторые этапы подготовки. Исходя их наших подсчетов и анализов, этот проект может реализован в течение одно года с момента запуска строительных работ», - добавил спикер Андриан Канду.