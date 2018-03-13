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Во Франции изъяли имущество дяди Асада стоимостью около 691 млн евро
// фото: AFP
14:19, 13 Mar 2018
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Французская таможня совместно с коллегами из Испании конфисковала имущество общей стоимостью около 691 миллиона евро, принадлежавшее Рифату Асаду — дяде действующего президента Сирии Башара Асада и его приближенным, сообщает газета Figaro.

В апреле 2016 года во Франции началось расследование в отношении Рифата Асада по подозрению в приобретении имущества на сумму 100 миллионов долларов, включая конезавод и роскошные квартиры. В июне прокуроры Франции предъявили ему обвинения в коррупции. Позднее на собственность был наложен арест.

По информации издания, власти изъяли более 500 объектов недвижимости, в том числе в районе курортного города Марбелья в Испании, среди которых особняк, загородные дома, апартаменты и ресторан, пишет РИА Новости

Рифат Асад — брат отца Башара Асада. Он был изгнан из страны после попытки государственного переворота в 1983 году. Предварительное дознание по делу дяди президента Сирии началось в сентябре 2013 года после того, как две французские общественные организации — Transparence International France и Sherpa — подали против него иск в суд.

Объектом для начавшихся судебных тяжб стало французское имущество родственника сирийского лидера. Как сообщалось, антикоррупционные организации подозревают, что "вероятнее всего, все или часть активов (Рифата Асада) были получены в ходе коррупционных сделок или аналогичных правонарушений", таких как хищение и неправомерное присвоение активов.





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