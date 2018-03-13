У москвича изъяли более 60 экзотических животных

Мировой суд в Москве оштрафовал фермера на 15 тысяч рублей за содержание экзотических зверей — игуан, крокодилов, черепахи, пингвинов и изъял у него всех животных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

"Мировым судьей установлено, что на территории крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный предприниматель Э.С. Хачатурян содержал игуан зеленых, хамелеона, обезьян колобусов, крокодилов гавиаловых, приматов игрунков, гиббонов, черепаху звездчатую, птиц-носорогов, лемуров катта, пингвинов Гумбольдта (всего 63 особи). Документы, подтверждающие законность происхождения и владения указанными животными, у предпринимателя отсутствовали", — сказали в суде.

Как сообщает РИА Новости, данные животные подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Суд признал фермера виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.35 КоАП (хранение, содержание редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, охраняемых международными договорами).

"Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей с конфискацией животных", — отметили в пресс-службе.

Решение вступило в законную силу. Кому передадут конфискованных животных, не уточняется.







