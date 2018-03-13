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Таможенная полиция обнаружила в грузовике с сахаром 100 тысяч контрабандных сигарет
// фото: Новости
14:47, 13 Mar 2018
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В 9-ти тоннах сахара, которым был доверху нагружен следовавший в Испанию грузовик, обнаружилось сигарет на два миллиона леев. Деятельность международной группировки, объединившей граждан Молдовы, Румынии и Испании пресекли отечественные стражи порядка.

Двое водителей, чью машину остановили на КПП Скулень таким необычным образом - граждане Румынии.

Водители работали под заказ - на 75-летнего испанца, прибывшего в Молдову в начале марта с двумя подручными. 

"Примерная стоимость - один миллион молдавских леев. А вот продали бы этот товар примерно за 120 тысяч евро, или, в пересчете на леи - за 2 миллиона, 400 тысяч", сообщил глава отдела Муниципальной полиции Вячеслав Маноли.

В общей сложности в сахаре схоронили около 100 тысяч сигарет.

"Эта марка сигарет не зарегистрирована на территории Молдовы, она не продается в торговых сетях, она широко распространена в продаже в Испании", сказал глава управления, Нац.инспекторат расследований Алексей Бакош.

С момента, когда партия была закуплена, за группировкой стали наблюдать. Оказалось, в дело взяли и представительницу Молдовы.

"Сейчас проводятся действия по выявлению других причастных, в их силе, скажем так, могут быть и представители некоторых госучреждений", отметил прокурор Виктор Казаку.

Троим задержанным - от 38 до 50 лет, если их вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы и крупые штрафы.




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