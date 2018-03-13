Специалисты ЦОЗ: употреблять воду из кишиневских родников опасно для здоровья

Родники не лучшее место для утоления жажды, особенно в Кишиневе. И особенно - в период дождей и таянья снега - предупреждают специалисты Центра общественного здоровья. Вместе с осадками и талой водой именно в источники смывается вся грязь городских улиц, она насыщена нитратами, которое не убивает даже кипячение. И хотя факты эти обще-известны, желающих напится "целебной" водицы меньше не становится.

"Поклонится роднику - дару божьему", призывает эта надпись на роднике у Балканского шоссе - и это, пожалуй, единственное, что вы можете сделать, не волнуясь о своем здоровье. Пить эту воду, как в той сказке, опасно: козленочком не станешь, а вот пациентом - наверняка.

"В большинстве случаев, родники расположены на окраинах. Они не могут быть безопасны, потому что не защищены от загрязнения извне. Любая протечка воды, любой проливной дождь может их затопить, и в таком случае, мы не можем говорить о качественной воде из таких источников", сообщил врач-гигиенист ЦОЗ, Кишинев Тудор Пуйу.

А по спросу и не скажешь. У этого родника - вечный аврал, приезжают на машинах - забивают канистрами багажники. А ведь чуть выше гаражи, где моют машины. Сбоку канава - попахивает сточными водами. И это никого не смущает.

"Достаточно уже времени пользуюсь этим родником. Я вам скажу, что здесь жесткости практически нету. Лучшего к сожалению я пока не нашел".

Еще один родник, к которому не зарастает народная тропа: на Ботанике, прямо на остановке троллейбуса, под окнами многоэтажки, в двух метрах от проезжей части. Люди уверены: она - лучше чем в кране. Парадокс в том, что она - как раз и есть из крана.

В Кишиневе существуют около 40 родников. В этом году исследования этих источников не проводились, так что пить такую воду можно только на свой страх и риск. 4 года назад после проверки всех ключей в черте города лишь в двух вода была признана годной для питья.