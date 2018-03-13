Опрос: главные проблемы Молдовы по мнению граждан

Самыми серьезными проблемами страны граждане считают низкие зарплаты и пенсии, безработицу и коррупцию. Это следует из опроса IMAS, реализованного по запросу Демпартии.

У каждого опрошенного было три варианта ответа, и примерно поровну ответили, что страну душат низкие доходы, отсутствие рабочих мест и взяточничество.

18-ть процентов считают, что главный бич страны - бедность. На второе место поставили плохие дороги, на третье - отток населения.