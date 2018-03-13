Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста Госсекретаря, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Трамп поблагодарил Тиллерсона и выразил уверенность, что на новом посту Помпео "проделает фантастическую работу".

Руководителем Центрального разведывательного управления станет Джина Хаспел — первая женщина во главе ЦРУ. Ранее она занимала пост заместителя Помпео.

Как сообщает РИА Новости, Тиллерсон возглавлял Госдепартамент с февраля прошлого года.

Американские СМИ не раз сообщали о разочарованности Трампа работой госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли Помпео, а также постпреда при ООН Никки Хейли. При этом Госдеп и сам Тиллерсон всякий раз опровергали информацию о его конфликте с президентом.