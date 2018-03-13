Туристический автобус со школьниками рухнул в ущелье в американском штате Алабама, есть пострадавшие, сообщает местный телеканал WKRG.
Автобус, в котором находилось до 45 человек, возвращался в Техас после школьной экскурсии.
Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, в результате аварии пострадали от 12 до 20 человек.
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День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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журналист