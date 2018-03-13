Гражданин Молдовы купил фальшивый румынский паспорт через соцсети за 100 евро

Молдаванин купил фальшивый румынский паспорт через соцсети. Он встретился с мошенником в общественном месте столицы и получил документ, заплатив 100 евро.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой пограничной полиции, подделку обнаружили на КПП Скулень. Пограничники выявили фальшивку во время проверки документов пассажиров автобуса, который направлялся в Париж. Один из предоставленных документов оказался поддельным. В ходе допроса 29-летний житель Анений Ной признался, что приобрёл паспорт, связавшись с анонимом через социальные сети.Он получил документ на своё имя, выданный якобы румынскими властями, заплатив за это 100 евро.

Кроме этого, пограничная полиция зарегистрировала ещё один случай фальсификации документа на КПП Леушень. Так, проходя контроль на автомобиле Porsche Cayenne, 25-летний гражданин Израиля предоставил водительское удостоверение. Пограничники выявили, что документ, выданный якобы израильскими властями, является фальсификацией.

Молодой человек сказал в своё оправдание, что продлевал водительское удостоверение, но ничего не знал о его фальсификации. На данный момент сотрудники пограничной полиции расследуют оба дела и выявляют всех причастных в подделке документов.

В случае, если вина нарушителей будет доказана, то им грозит штраф в размере 650 условных единиц, общественные работы от 150 до 200 часов, или тюремное заключение сроком до двух лет, пишет aif.md





